Metodo Sakuma 5 minuti di allenamento per un corpo tonico (Di domenica 5 luglio 2020) Con l’arrivo dell’estate avere un corpo sodo e tonico diventa sistematicamente un sogno comune a molti. Purtroppo non tutti hanno la possibilità di passare ore in palestra tre o quattro volte a settimane, a causa dei ritmi stressanti. Ormai in pochi hanno la possibilità di dedicarsi al benessere del proprio corpo, ma grazie al famoso Metodo Sakuma sono necessari solo 5 minuti per tonificare il proprio corpo. L’allenamento in questione richiede solo pochi minuti ma se viene svolto in modo corretto per qualche mese è possibile vedere interessanti risultati. Il Metodo Sakuma è stato ideato dal noto personal trainer Kenichi Sakuma per far bruciare le calorie correggendo la postura e rinforzando i muscoli. Il segreto è proprio nella postura, poiché se il corpo è allineato in modo corretto i muscoli bruciano molte ... Leggi su quotidianpost

