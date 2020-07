Merkel e Conte, la volontà di sbloccare il Recovery fund (Di domenica 5 luglio 2020) I paesi freddi di fronte al Recovery fund. Merkel e Conte con delle domande ben precise. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è fatta forte dei poteri le dà l’articolo 324 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in vista del vertice del prossimo 17-18 luglio sul Recovery fund, ha convocato … L'articolo Merkel e Conte, la volontà di sbloccare il Recovery fund proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

