MARSALA: RAZZISMO ANNI DUEMILA! (Di domenica 5 luglio 2020) Forse a tanto nessuno credeva si potesse arrivare. Eppure è successo; è successo nella democratica MARSALA, la città dei Mille. La sera di sabato si è verificato un episodio di RAZZISMO pericoloso. Purtroppo le “urla” salviniane sono arrivate anche dalle nostre parti. La notizia: il respingimento di ragazzi di colore che vogliono entrare in un locale notturno, “l’Antico... L'articolo MARSALA: RAZZISMO ANNI DUEMILA! puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

I ragazzi africani all'Antico Mercato di Marsala non possono entrare. Movida per tutti, tranne per loro. E' quello che è successo ieri sera, sabato, in uno dei luoghi della movida a Marsala. Alcuni ra ...