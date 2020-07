LIVE – Ternana-Catania 1-1, Playoff Serie C 2019/2020: secondo turno (DIRETTA) (Di domenica 5 luglio 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Ternana-Catania, match del secondo turno del Playoff di Serie C 2019/2020. Entra nel vivo il secondo turno e le due squadre sono pronte a contendersi il pass qualificazione per il prossimo turno. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto in programma alle 20:30 di domenica 5 luglio. FORMAZIONI UFFICIALI Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella; Verna, Palumbo, Salzano; Defendi, Partipilo; Marilungo. Catania (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale. AGGIORNA LA DIRETTA Ternana-Catania 1-1 (45’+1 Biondi (C), 82′ Ferrante (T)) 82′ – GOOOOOOOOOL Ternana! HA PAREGGIATO FERRANTE! 81′ – Doppio cambio ... Leggi su sportface

