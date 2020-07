Liga 2019/2020, al Real Madrid non serve che Sergio Ramos: Athletic Bilbao battuto 1-0 (Di domenica 5 luglio 2020) Un rigore che può decidere la corsa al titolo. Il Real Madrid si impone di misura nella complicata trasferta contro l’Athletic Bilbao, grazie al rigore trasformato dal capitano Sergio Ramos al 73′. Gli uomini di Zidane centrano la settima vittoria consecutiva e agguantano tre punti fondamentali che ricacciano il Barcellona a-7, in attesa della sfida di questa sera del club blaugrana sul campo del VillaReal. Dopo un primo tempo a reti inviolate con numerose occasioni per i padroni di casa che cercano in tutti i modi di tenere a bada i blancos, Marcelo viene atterrato in area di rigore a 20 minuti dal termine: l’arbitro va a rivedere il VAR e assegna il calcio di rigore, segnato con incredibile freddezza da Sergio Ramos. Il Real Madrid vola verso la conquista della Liga, mentre il brutto ko dei baschi fa sì che il settimo posto resti a due ... Leggi su sportface

Le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao-Real Madrid, match valido per la trentaquattresima giornata della Liga 2019/2020. Al San Mames uno degli ultimi ostacoli per i blancos di Zidane, che in caso ...

