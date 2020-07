La storia di un governo che dice di voler cancellare i decreti Salvini, ma lascia in alto mare 180 migranti da 10 giorni (Di domenica 5 luglio 2020) Da una parte c’è un governo che, dopo mesi di peripezie dialettiche, aveva annunciato e promesso la cancellazione dei decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini. Dall’altro c’è un governo che, invece, continua a temporeggiare nelle sue decisioni sul consentire – o meno – lo sbarco (previa quarantena su un’altra nave) di 180 esseri umani soccorsi lo scorso 25 giugno a largo della Libia dalla Ocean Viking. Il paradosso è che questi non sono due governi differenti. Un cortocircuito tra le buone intenzioni e i rigorosi annunci delle scorse settimane. LEGGI ANCHE > L’equilibrio di Salvini che accusa il governo di smantellare i decreti sicurezza mentre un Carabiniere viene investito È ovvio che in Italia qualcosa sia cambiato. C’è in corso una pandemia che ha provocato decine di migliaia di morti. Ogni ... Leggi su giornalettismo

