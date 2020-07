Invalidi, quando viene riconosciuta l’indennità di accompagnamento? (Di domenica 5 luglio 2020) L’indennità di accompagnamento è una prestazione che l’INPS eroga, a domanda, ai soggetti con Invalidità non deambulanti o con bisogno di assistenza continua. La prestazione, quindi, spetta a chi non riesce a camminare o chi non è più autosufficiente negli atti della quotidianità senza l’ausilio di una terza persona. Invalidi e indennità di accompagnamento Un nostro lettore, raccontando le condizioni di salute della suocera chiede: Mia suocera l’anno scorso ha avuto riconosciuta l’Invalidità al 100%. Ma non gli hanno riconosciuto l’accompagnamento. Nonostante non sia più nelle condizioni di rimanere da sola, perché ha numerosi problemi di salute , fra l’altro per il motivo che stava da sola, e caduta e si è rotta l’anca, ed ora e peggio di prima. Mia moglie ora ... Leggi su notizieora

L’assegno passerà dagli attuali 285,66 euro al mese a 516,46 euro al mese. Erano anni che Cia e il patronato Inac chiedevano ai tavoli istituzionali un congruo incremento per venire incontro alle esig ...

Bonus diabete 2020, come funziona e come averlo: requisiti

Roma - Il bonus diabete 2020 è un’indennità prevista dalla Sto per i diabetici con determinate invalidità riconosciute. Il diabete non riguarda solo i pazienti, ma anche le loro famiglie, tant’è che n ...

