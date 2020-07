Gallera cade nuovamente in una gaffe: “Se solo avesse avuto il 37,5% di febbre” (VIDEO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Nuovo scivolone sul coronavirus per Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare della Lombardia. Parlando delle procedure di sorveglianza attuate dalla Regione per prevenire il covid, Gallera dice: “Se avesse chiamato il medico anche solo per un 37.5% di febbre”. Gallera confonde le unità di misura e i gradi Celsius diventano una percentuale. Una dichiarazione che si somma al recente elogio per le strutture private e le loro stanze “lussuose” dove i pazienti Covid sono stati accolti. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Gallera cade Gallera cade nuovamente in una gaffe: "Se solo avesse avuto il 37,5% di febbre" (VIDEO) Sportface.it Dal lutto alla farsa (politica). Dov’è la commissione d’inchiesta?

Tutti all’opposizione la vogliono, nessuno la piglia e i comitati popolari insofferenti per l’insipienza della politica lombarda crescono. Non ci fosse stata una tragedia, saprebbe un po’ di farsa. La ...

Bergamo, il dott. Poidomani: «Polmoniti denunciate 45 giorni prima, ignorati da Gallera perché contrari alla sua linea»

«Noi medici di base in prima linea ignorati perché contrari alla linea di Gallera». È l'attacco frontale del dottor Pietro Poidomani, 65 anni, che a inizio marzo fu ricoverato dopo esser risultato pos ...

