Formula 1, penalità per Hamilton: approvato il reclamo Red Bull (Di domenica 5 luglio 2020) Formula 1, Lewis Hamilton scatterà al via dalla quinta piazza in griglia: il campione del Mondo dovrà scontare tre posizioni di penalità A pochi minuti dall’inizio della Formula 1 e del Gran Premio d’Austria a Spielberg, arriva una notizia molto importante: Lewis Hamilton scatterà dalla quinta piazza. Il campione del Mondo dovrà scontare la penalità per non aver rispettato il regime di bandiere gialle in qualifica, durante il giro da pole position in Q3. In un video si nota come il britannico non abbia alzato il piede dopo il lungo di Bottas. Una decisione che è cambiata soltanto dopo il reclamo da parte della Red Bull. Nella giornata di ieri i commissari non avevano giudicato la manovra “illegale”. Una buona notizia per il compagno di squadra e di Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. ... Leggi su zon

