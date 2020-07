Ecco chi è Laura Schmidt, la moglie di Vasco Rossi (Di domenica 5 luglio 2020) Vasco Rossi è uno dei cantautori più popolari in Italia e nel mondo, tuttavia, la sua vita privata è sempre rimasta nell’ombra. Il cantante è sposato con Laura Schmidt dal 2012 ma la loro storia è nata negli anni ’80. Di lei non si sa molto poiché tiene molto alla riservatezza della sua famiglia. IL … L'articolo Ecco chi è Laura Schmidt, la moglie di Vasco Rossi Leggi su dailynews24

