Donna uccisa a colpi d'arma da fuoco nel Foggiano (Di domenica 5 luglio 2020) Una Donna è stata uccisa questo pomeriggio a colpi d'arma da fuoco a Cerignola, nel Foggiano. La Donna di 41 anni Nunzia C. è stata ammazzata in via Fabriano. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti di polizia che si stanno concentrando sull'ex marito, un 44enne che, stando a quanto si apprende, si sarebbe rifugiato nell'abitazione del padre. Leggi su agi

