Coronavirus: nel mantovano +17 casi (2) (Di domenica 5 luglio 2020) (Adnkronos) – I focolai nel mantovano si sono sviluppati nelle ultime settimane e l’ultimo, piuttosto piccolo, si è sviluppato in un salumificio di Viadana, con 6 lavoratori positivi su 25. L'articolo Coronavirus: nel mantovano +17 casi (2) proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

