Coronavirus, bollettino del 5 luglio: 7 morti (totale34.861), guariti 192.108, casi totali 241.611 (Di domenica 5 luglio 2020) I casi totali sono 241.611, con un incremento di 192 rispetto a ieri. Sono 13.623 le persone in isolamento domiciliare per il Coronavirus. Salgono i dimessi e guariti a 192.108 (+164). I casi totali sono 241.611, Sono 5.638.288 in totale i tamponi effettuati per il Coronavirus, con un incremento pari a 37.462. In totale i casi testati sono stati 3.398.239 Leggi su firenzepost

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 luglio: 241.611 casi positivi e 34.861 morti - Corriere : Quinto giorno in salita: + 235 casi L’incremento regione per regione - FirenzePost : Coronavirus, bollettino del 5 luglio: 7 morti (totale34.861), guariti 192.108, casi totali 241.611 - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 5 luglio: tutti i dati aggiornati - -