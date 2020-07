Boom di visite alla Mostra d’Oltremare: 400% in più rispetto all’anno scorso (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Mostra d’Oltremare conquista i napoletani e registra, solo nel mese di giugno 28mila visitatori paganti e 70mila ingressi. Cifre che rappresentano il 40% degli ingressi totali dell’intero anno scorso e il 400% in più rispetto agli ingressi dello stesso mese dello scorso anno. Un numero mai raggiunto prima, da quando il parco ha aperto con la formula dell’ingresso a 1 euro. La fine del lockdown, della chiusura forzata e della quarantena ha convinto i cittadini a prendere parte a iniziative culturalmente interessanti e stimolanti. Infatti, fino al 20 settembre, tutti i giorni, il parco ospiterà gli eventi di “Estate in Mostra” tra cui magici spettacoli di luce della Fontana Esedra tutti i fine settimana alle ore 22.00. Sarà inoltre possibile visitare il mercatino dedicato al piccolo ... Leggi su anteprima24

