Bologna, Mihajlovic rivela: “Ho detto una bugia per caricare i miei uomini” (Di domenica 5 luglio 2020) Il Bologna fa il capolavoro e vince sul campo dell'Inter. I rossoblu si impongono in rimonta per 2-1 e vedono il decimo posto in classifica. Il tecnico Sinisa Mihajlovic analizza la clamorosa vittoria.LE PAROLE DI MihajlovicIl Bologna esulta per i tre punti conquistati a San Siro. Sinisa Mihajlovic racconta le sue impressioni sull'incredibile successo del Bologna in casa dell'Inter ai microfoni di DAZN: "Nei primi 20 minuti abbiamo fatto schifo. Non abbiamo fatto due passaggi di fila. Abbiamo mancato il gol con Orsolini, ma sarebbe stato ingiusto. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con uno spirito diverso. Non era facile vincere contro l'Inter avendo un uomo in meno e con un rigore contro. Abbiamo anche vinto meritatamente. Segnare un gol per vincere? Ho detto una ca****a, ma dovevo dire qualcosa per sbloccarli. Dopo il rigore sbagliato, loro sono calati, mentre noi siamo ... Leggi su itasportpress

