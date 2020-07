Alessandra Mastronardi, L’Allieva ai tempi del Covid: “Niente scene intime” (Di domenica 5 luglio 2020) Come anche i programmi televisivi, le soap opera e i primi set cinematografici, anche L’Allieva di Alessandra Mastronardi è tornata stabilmente sul set. L’obbiettivo resta quello di completare le riprese della terza e forse ultima stagione, interrotta a metà la scorsa primavera; e se il grosso delle scene è già stato portato a casa, sono in molti a domandarsi come farà la fiction ad ovviare alle regole sanitarie imposte dai dpcm senza tradire le proprie ambizioni. Ne ha parlato direttamente la protagonista, portando brevemente i fan dietro le quinte della serie. Come cambia il set de L’Allieva con le regole anti-Covid: lo racconta Alessandra Mastronardi, tornata al lavoro per la terza stagione della serie “Le sceneggiature si sono adattate a questa situazione“, ha spiegato Alessandra Mastronardi a Tv Sorrisi e Canzoni. ... Leggi su velvetgossip

Alessandra Mastronardi è tornata sul set de L'allieva 3 per terminare le riprese della nuova stagione della fiction in cui interpreta Alice Allevi. Le norme da seguire, necessarie per arginare il cont ...

