Al via la Paris Couture Week. E questa volta è digitale (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo il primo esperimento di London Fashion Week digitale, ma anche dopo la prima collezione svelata online da Chanel per la Cruise 2020, oggi viene inaugurata anche la prima settimana della moda digitale interamente dedicata alla Haute Couture. Ovviamente, in diretta da Parigi: certo, questa volta dovremmo mettere da parte la curiosità sui migliori look delle star in front row o sugli street style di influencer e non solo, ma in una situazione globale ancora sul filo del rasoio come quella attuale, le mascherine e il distanziamento sociale non sarebbero stati sufficienti a garantire la sicurezza di migliaia di persone, provenienti da tutto il mondo, nella capitale della moda francese.

Ultime Notizie dalla rete : via Paris Al via la Paris Couture Week. E questa volta è digitale Vanity Fair.it Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic via con l'offerta giusta

La Lazio ormai non fa più segreti e sul mercato ecco arrivare parole importanti anche per quello che potrebbe essere il possibile futuro di uno dei giocatori di maggiore qualità della rosa. Stiamo ovv ...

Paris Jackson è una Gesù lesbica in Habit, la petizione per bloccare la "spazzatura cristianofobica"

Problemi per la figlia di Michael Jackson, Paris, che veste i panni di Gesù in versione femminile nel film Habit, criticato duramente dalle associazioni cattoliche che hanno lanciato una petizione per ...

