Uil | Furlan | ‘congratulazioni a Bombardieri | porterà contributo importante’

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "Congratulazioni di cuore a Pierpaolo Bombardieri eletto nuovo segretario generale della Uil. Sono certa che con la sua esperienza porterà un contributo propositivo importante per cambiare in meglio il nostro Paese, sostenere i più deboli, rafforzare il ruolo centrale del sindacato". Ad affermarlo in un tweet è la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan commentando l'elezione di Bombardieri.

Uil, Furlan (Cisl): auguri di cuore a Barbagallo

Roma, 3 lug. (askanews) - "Auguri di cuore all'amico Carmelo Barbagallo eletto oggi nuovo Segretario generale della Uil pensionati. Anche in questo nuovo ed importante incarico sono convinta che Carme ...

