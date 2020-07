Tg Agricoltura, edizione del 4 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Flavio Sanvoisin 04/07/2020 TG-Agricoltura f.sanvoisin@agenziadire.com BENACQUISTA, PASCOLI E TARTUFI A CAMPOLI APPENNINOPochi cibi sono capaci di raccontare un territorio, come i formaggi dell’azienda Benacquista, di Campoli Appennino, fondata da una famiglia da sempre dedita alla pastorizia e alla raccolta di tartufi, che 20 anni fa ha scelto di dedicarsi all’allevamento di capre, di trasformare il latte nel caseificio artigianale, e di vendere direttamente i formaggi. ... Leggi su dire

Umbria_N_Web : Seconda edizione social contest “#AngoloDiCampo”; morroni: “promuovere l’Umbria anche raccontando la nostra agricol… - umbriajournal_ : Seconda edizione social contest “#AngoloDiCampo”, promuovere l’Umbria raccontando l'agricoltura - RegioneUmbria : Dopo il grande successo dell’edizione 2019, torna “#AngoloDiCampo, un altro modo di raccontare l’agricoltura”, il s… - VivereOrvieto : Seconda edizione social contest “#AngoloDiCampo”, Morroni: “Promuovere l’Umbria anche raccontando la nostra agricol… - VivereSpoleto : Seconda edizione social contest “#AngoloDiCampo”, Morroni: “Promuovere l’Umbria anche raccontando la nostra agricol… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura edizione

Dire

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Dodici serate per dieci spettacoli in uno scenario unico mai utilizzato per una stagione teatrale di mesi in riva al lago all’ora del tramonto. Con questi numeri e queste pre ...Anche itinerari sulle montagne bresciane e in Valsabbia e sull’Alto Garda fra le proposte di questa iniziativa promossa dalla Regione Nei weekend tra luglio e ottobre, 43 escursioni sui monti e nelle ...