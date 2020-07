Setien: “Griezmann è un professionista, sul rinnovo di Messi non voglio speculare” (Di sabato 4 luglio 2020) Il Barcellona domani scenderà in campo contro il Villarreal per tenere vive le speranze di aggancio al Real Madrid in vetta alla classifica della Liga. Nella conferenza stampa tenuta da Quique Setien sono stati toccati diversi argomenti delicati. Il primo è la possibilità che i giocatori ostacolino il suo stile di gioco. So che in ogni club ci sono delle gerarchie nello spogliatoio, ma non mi hanno mai impedito nulla, anzi: sono stati d’aiuto nel prendere le decisioni e chiarire le situazioni. Setien ha quindi affrontato il caso di Griezmann, messo in campo soltanto nel recupero nella sfida con l’Atletico Madrid. Griezmann è un grande professionista, è un giocatore che può capire questa situazione. È molto positivo e so che possiamo contare su di lui al 100%. Quando gioca lui mi chiedete di Ansu Fati e viceversa. Non tutti ... Leggi su ilnapolista

