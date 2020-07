Scambiavano materiali in chat, ma avevano tutti una vita normale: è una delle più grandi operazioni anti-pedofilia in Italia (Di sabato 4 luglio 2020) Una operazione anti-pedofilia tra le più grandi in Italia, partita dalla procura di Torino. Cinquanta indagati, tre arresti, una mole enorme di materiali pedopornografici – alcuni relativi addirittura a neonati – in quindici regioni italiane. La procura di Torino, attraverso la polizia postale coordinata da Fabiola Silvestri, ha sgominato una enorme rete che, sul web, mostrava le sue perversioni, mentre nella vita reale conduceva una esistenza normale. LEGGI ANCHE > La vergognosa chat su Telegram che invita a stuprare le ragazze, professando il ciukinismo Operazione anti-pedofilia a Torino: cinquanta indagati Studenti, professionisti, impiegati, disoccupati. Il profilo sociale dei vari indagati è decisamente diverso e variegato. Ma la sostanza resta la stessa: decine di persone hanno condiviso attraverso un noto social network materiali ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Scambiavano materiali Operazione anti-pedofilia, 50 indagati e rete sgominata in 15 regioni Giornalettismo.com Maxi operazione anti pedofilia della Procura di Torino, tre arresti [VIDEO]

Sgominata dalla Polizia Postale una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto. Oltre 200 ...

Maxi-blitz anti pedopornografia, arresti in 15 regioni: tra le vittime anche neonati

Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. La Polizia Postale ha individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornog ...

Sgominata dalla Polizia Postale una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto. Oltre 200 ...Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. La Polizia Postale ha individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornog ...