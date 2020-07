Scaglia una sedie contro operatore onlus, nigeriano arrestato nel Casertano (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArienzo (Ce) – Un nigeriano di 27 anni, ospite di una onlus di Arienzo, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito un operatore della coop sociale, Scagliandogli contro una sedia; lo straniero avrebbe anche danneggiato suppellettili della struttura, minacciando inoltre l’operatore con una mazza in ferro con dei chiodi all’estremità. L’operatore è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Marcianise e dimesso con pochi giorni di prognosi. L'articolo Scaglia una sedie contro operatore onlus, nigeriano arrestato nel Casertano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

