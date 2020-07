Sarri: "Juve nettamente superiore. Ronaldo? Pensavo non soffrisse la questione punizioni..." (Di sabato 4 luglio 2020) Con un rotondo 4-1 la Juve spazza via il Torino nel derby della Mole e si riporta momentaneamente a +7 sulla Lazio, in attesa della gara di stasera. Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il poker rifilato ai granata. Juventus v Torino FC - Serie A "Non era una partita semplice e lo sapevamo - ha spiegato il tecnico bianconero -, dopo i due gol ravvicinati pensavamo fosse diventata facile e il rigore ci ha innervosito. Qualche minuto di confusione ad inizio secondo... Leggi su 90min

juventusfc : Che grande notizia, Sandro #Veronesi! Congratulazioni ?????? per avere conquistato il #PremioStrega2020! Festeggiamo… - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - infoitsport : Verso Juve-Torino: Sarri darà poco spazio al turnover - a99904573 : RT @cmdotcom: #Juve, #Sarri: 'Ronaldo stava soffrendo, noi un po' confusi. #Buffon e il record di #DelPiero...' -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Juve Juventus-Torino 4-1: derby a Sarri grazie a Dybala, Cuadrado e Ronaldo Corriere dello Sport.it Sarri sul goal di punizione di Ronaldo: "A fine partita mi ha detto 'finalmente'"

La Juventus asfalta anche il Torino e non ha intenzione di fermarsi in questa fase della stagione. La squadra bianconera ha allungato rispetto alla Lazio, impegnata stasera contro il Milan. Ai ...

Juventus, Sarri: "Partita difficile, ma è venuta fuori la nostra qualità"

Quattro gol nel derby al Torino per continuare la fuga scudetto. La Juventus di Sarri non ha tradito nella stracittadina contro i granata: "Siamo andati in vantaggio velocemente e abbiamo raddoppiato ...

La Juventus asfalta anche il Torino e non ha intenzione di fermarsi in questa fase della stagione. La squadra bianconera ha allungato rispetto alla Lazio, impegnata stasera contro il Milan. Ai ...Quattro gol nel derby al Torino per continuare la fuga scudetto. La Juventus di Sarri non ha tradito nella stracittadina contro i granata: "Siamo andati in vantaggio velocemente e abbiamo raddoppiato ...