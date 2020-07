Pronostici di oggi 05 luglio 2020 (domenica) (Di domenica 5 luglio 2020) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 05 luglio. In Serie A apre l’Inter che ospita il Bologna a San Siro con temperature che supereranno i trenta gradi. Chiudono Napoli e Roma. In Spagna scendono in campo, anche se separatamente, sia Real Madrid che Barcellona così come Liverpool e Manchester City in Inghilterra. Riportiamo … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

Dopo la vittoria con il Parma, il Verona ha superato la fatidica quota 40, quella che certifica il raggiungimento della salvezza, la permanenza in serie A anche per la prossima stagione. Ma l’Hellas d ...

Derby: 4-1 per la Juve, ma il Toro cade con onore

Il derby numero 200 termina secondo pronostico nel punteggio, ma non nello svolgimento della partita. Bianconeri in vantaggio già al 3' con una magia di Dybala, e raddoppio di Juan Cuadradro al 29' su ...

