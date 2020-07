Multa da 900 euro per aver guidato a 703 chilometri orari. Ma qualcosa non torna (Di sabato 4 luglio 2020) Valentina Dardari Le arriva una Multa da quasi 900 euro per aver guidato a 703 chilometri orari. Ovviamente deve esserci stato un errore di trascrizione Certo non fa piacere a nessuno vedersi recapitare a casa una Multa per eccesso di velocità. Ma in questo caso una risata deve essere sicuramente apparsa sul viso della giovane che ha letto il verbale inviatole dalla polizia di Osimo, nelle Marche. Premettiamo che la ragazza non è un pilota di Formula 1 e che l’auto da lei guidata non è certo truccata. Secondo l'autovelox viaggiava 703 Km/h Detto questo, è alquanto particolare leggere sul foglio che l’autovelox ha registrato una velocità di 703 chilometri orari. E, ovviamente, la Multa è basata sull’eccesso di velocità. Vale a dire che equivale a quasi 900 euro di sanzione. Decisamente assurdo come verbale, ... Leggi su ilgiornale

