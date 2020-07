Milano. Più competenze e responsabilità, il lavoro agile promosso dai dipendenti del Comune (Di sabato 4 luglio 2020) Emergenza coronavirus e smart working modificano la percezione del lavoro nella Pubblica Amministrazione. Per l’85% dei dipendenti è stata un’occasione per sperimentare un nuovo modo di approcciarsi al lavoro e per il 72,5% questa esperienza ha favorito e agevolato l’acquisizione di nuove competenze. Il 66,8% ritiene che la propria produttività sia rimasta uguale al lavoro svolto in presenza e il 30% di questi dichiara che è addirittura aumentata. Non mancano certo alcuni aspetti da migliorare: il 44% percepisce la mancanza di contatto e socializzazione con i colleghi e il 37,3% denuncia la mancanza di dispositivi adeguati. Sono questi alcuni dei dati emersi dalla ricerca condotta dall’Amministrazione sul lavoro agile Straordinario (LAS) svolto dai dipendenti del Comune di Milano e presentata alla stampa oggi dagli assessori Cristina ... Leggi su laprimapagina

