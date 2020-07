La Francia fuori controllo (Di sabato 4 luglio 2020) Gli scontri scatenati a Digione da ceceni e maghrebini è l'ennesimo episodio della violenza che percorre il Paese: dall'Isis ai gilet gialli, dagli antisemiti all'estrema sinistra. Un caos che certifica la debolezza di Emmanuel Macron.La pace sociale in Francia è perduta. E i recenti scontri di Digione ne sanciscono il de profundis. Ma, ancor prima, ci sono stati gli Champs-Elysées violentati dai gilet gialli. Il sovranismo incendiario di Marine Le Pen. Gli innumerevoli attacchi antisemiti. Il terrorismo stragista dell'Isis. Per non dire di quell'Islam politico che per decenni si è avvantaggiato del multiculturalismo, e che ormai è stato infiltrato da elementi radicali del tutto fuori controllo (ne fanno parte entrambe le fazioni che hanno dato vita alla guerriglia di Digione, per dire). Il 10 giugno scorso lo Stato francese ha quasi rinunciato a ... Leggi su panorama

