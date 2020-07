Juventus-Torino, Buffon da record: “Ho la Champions in testa, gioco fino a 43 anni” (Di sabato 4 luglio 2020) “La Champions League mi ronza nella testa. Ci siamo andati tante volte vicino e non averla conquistata è un dispiacere. Ma da certi dispiaceri ho trovato la forza per non arrendermi”. Queste le parole di Gianluigi Buffon dopo il record di presenze in Serie A (648) battuto grazie alla maglia da titolare vestita nel derby vinto dalla Juventus per 4-1 contro il Torino. “Ci stiamo giocando tanto. Si tratta di un momento delicato della stagione e la tensione che sentivo era sulla gara – ha spiegato il portierone bianconero ai microfoni di Sky Sport – La posta in palio era troppo importante, non ho pensato al record”. L’altro record all’orizzonte è quello di presenze in partite ufficiali in maglia bianconera, detenuto da Alessandro Del Piero (705): “Se sono arrivato a questo livello, è perché non mi sono mai ... Leggi su sportface

