Juventus, Paratici: “Record Buffon? Felici per lui, abbiamo colto al volo l’occasione per farlo tornare” (Di sabato 4 luglio 2020) “Quando si è presentata l’occasione per far tornare Buffon in bianconero, l’abbiamo colta al volo. Siamo molto Felici per Gigi. Lo reputo un grande amico dal quale ho imparato sia professionalmente che umanamente”. Così Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato prima del fischio d’inizio del derby dell’Allianz Stadium contro il Torino che permetterà a Buffon di toccare le 648 presenze in Serie A, staccando Maldini. “Quello che stiamo vivendo è un calcio differente – ha aggiunto il ds ai microfoni di Sky Sport – Prima ci siamo giocati un titolo in un periodo simile al precampionato. Ora c’è una brillantezza di gambe superiore”. Poi sul futuro di Andrea Pirlo, accostato alla panchina della Juventus U23: “Tutti i nostri allenatori della Primavera stanno allenando ... Leggi su sportface

