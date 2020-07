Gol Dybala Juventus Torino 1-0: la sblocca la “Joya”! Video (Di sabato 4 luglio 2020) GOL Dybala Juventus Torino – La Juventus sblocca subito il risultato contro il Torino: ad andare a segno è il solito Paulo Dybala, che con uno slalom all’interno dell’area trafigge Sirigu per l’istantaneo vantaggio bianconero. Rete da incorniciare quella della “Joya”, che porta subito avanti la formazione di Sarri! Il Video del gol. Gol Dybala Juve Torino: la sblocca la “Joya”! Dybala goal for Juventus vs Torino pic.twitter.com/ZQzNbV34RE — SportMargin (@SportMargin) July 4, 2020 Leggi su juvedipendenza

