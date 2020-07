Giampiero Boniperti, oggi 92 anni/ 5 decadi di Juventus dal campo alla presidenza (Di sabato 4 luglio 2020) Giampiero Boniperti compie oggi, 4 luglio 2020, 92 anni: nato nel 1928, divenne un grande attaccante e poi un ottimo dirigente della Juventus Leggi su ilsussidiario

Compie oggi 92 anni una leggenda della Juventus e del calcio italiano, Giampiero Boniperti. Nasceva infatti il 4 luglio del 1928 quel giocatore che indossò la casacca bianconera per 15 anni, fra il 19 ...TORINO. Per segnare non ha bisogno di modelli e forse neanche di tifosi, visto che nelle prime tre partite di campionato a porte chiuse ha sempre centrato il bersaglio, però Cristiano Ronaldo oggi pot ...