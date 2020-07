Fanno esplodere la banca e fuggono con 60.000 €. Nella folle fuga, i ladri spariscono in un campo rom (Di sabato 4 luglio 2020) Una banda di ladri esperti fa esplodere il bancomat: la rapina alla banca è veloce e frutta ben 60.000 €. Poi, Nella folle fuga, i ladri spariscono in un campo rom. Ma la salvezza ha un costo: i ladri devono abbandonare il bottino. Questa, in estrema sintesi, la ricostruzione di quanto avvenuto nelle scorse ore a Corsico (Milano). Prima il boato, avvertito chiaramente dai residenti della zona, svegliati dal frastuono. Poi, quando il fumo inonda ancora i locali della banca appenda depredata, la folle corsa in auto della banda di rapinatori. Il quotidiano Milano Today, che denuncia la vicenda criminale, sembra certo: è «la “solita” banda specializzata nel far saltare i bancomat» degli istituti di credito, con il «gas acetilene». L’inseguimento delle forze dell’ordine scatta immediato e procede serrato. Ma i ... Leggi su secoloditalia

