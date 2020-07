Dopo i magistrati, Sgarbi contro l’Europa: “Siamo come mendicanti”. E propone un’Italexit (Di sabato 4 luglio 2020) L’onorevole Vittorio Sgarbi contro i magistrati e contro l’Europa. Ha chiesto di aprire un’inchiesta sulla magistratura e ha aderito ad un progetto di legge per far uscire l’Italia dall’Europa. Continuano a dare spettacolo gli interventi in Aula dell’onorevole Vittorio Sgarbi. Dopo le sue affermazioni su Coronavirus, qualche giorno fa l’onorevole è tornato al centro della … L'articolo Dopo i magistrati, Sgarbi contro l’Europa: “Siamo come mendicanti”. E propone un’Italexit proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

NicolaPorro : Dopo il caso #Palamara e gli audio choc di uno dei #magistrati che condannò #Berlusconi non possiamo che dare ragio… - NicolaPorro : La domanda di @GioSallusti non può che sorgere spontanea dopo tutto quello a cui stiamo assistendo nel mondo della… - Tg3web : Nessun passo avanti nella ricerca della verità sulla morte di Giulio Regeni dopo il vertice di ieri con i magistrat… - l_dirauso : Dopo #Palamaragate altro marcio emerge da un articolo de #LaStampa di Domenico Quirico su concorsi truccati per mag… - Giovann31358512 : Dopo i politici e i magistrati, il nemico n°3 del popolo italiano sono i giornalisti -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo magistrati Silvio Berlusconi e lo ‘strano caso’ dell’audio del magistrato Franco, riesumato solo dopo la morte Il Fatto Quotidiano Toscana2020: le prime iniziative delle liste per le Elezioni regionali

affinché l’Europa valuti l'imparzialità dei magistrati italiani e per restituire il titolo di cavaliere al nostro Presidente. Forza Italia continua il pressing a tutto campo dopo le rivelazioni sulla ...

Silvio Berlusconi contro Antonio Esposito: "Perché non smentisce quanto detto da Amedeo Franco?"

Silvio Berlusconi, dopo la rivelazione del giudice Amedeo Franco sulle "sentenze pilotate" dall'alto, si riprende in parte la sua vendetta. "La giustizia è stata usata come arma politica contro di me.

affinché l’Europa valuti l'imparzialità dei magistrati italiani e per restituire il titolo di cavaliere al nostro Presidente. Forza Italia continua il pressing a tutto campo dopo le rivelazioni sulla ...Silvio Berlusconi, dopo la rivelazione del giudice Amedeo Franco sulle "sentenze pilotate" dall'alto, si riprende in parte la sua vendetta. "La giustizia è stata usata come arma politica contro di me.