"Dillo che sono un grande figo“. “Bhe no… a me piacciono le donne…eh”. La gaffe di Pago con Ramazzotti (Di sabato 4 luglio 2020) Pago ed Eros Ramazzotti hanno fatto un video, pubblicato poi sui social. in cui l'artista romano augura a Pago un grosso in bocca al lupo per il futuro, sottolineando che l'ex gieffino vip è “un bravo ragazzo”. Nel filmato c'è stato lo spazio anche per un piccola gaffe di Pacifico, prontamente ‘corretta' da Ramazzotti. “Questo è un bravo ragazzo. Sembra un po' così... ma è un bravo ragazzo”, ha detto Eros indicando Pago che ha suggerito sorridendo: “Dillo che sono un grande fig…0“. Ramazzotti sorride sorpreso e replica: “Bhe no… a me piacciono le donne…eh”. Insomma, va bene l'amicizia, però non allarghiamoci troppo." Siparietto simpatico tra due cantanti entrambi sono single. A Ramazzotti, dopo la fine del matrimonio ... Leggi su liberoquotidiano

