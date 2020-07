Coronavirus: segnalato in Procura l’imprenditore vicentino che ha diffuso il virus e rifiutato il ricovero. Zaia: “Il TSO va utilizzato in casi estremi, chi è infetto non può andarsene in giro” (Di sabato 4 luglio 2020) “Ieri abbiamo parlato di un focolaio con 5 positivi, oggi i positivi sono 4 in più rispetto a ieri. Io vorrei ricordare che, nonostante qualcuno abbia buttato benzina sul fuoco, si tratta di un focolaio importato dalla Serbia e portato in auto. Il piano di sanità pubblica stabilisce che i familiari e le persone che hanno avuto contatti stretti devono essere in isolamento domiciliare. Il Veneto non ha ripreso l’onda di contagi, non stiamo parlando di un’ecatombe. Anche i dati di oggi parlano di una situazione ‘Covid-free’ per il Veneto“: lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa. Quello vicentino “è un contagio non nato in Veneto. Ci informano che il paziente ’00’ serbo è deceduto, spero non sia vero ma ci dicono questo“. I quattro veneti che hanno ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Zaia e il focolaio a Vicenza: «Morto il paziente zero serbo. Segnalato alla procura ... - isamiccoli52 : RT @Corriere: Zaia e il nuovo focolaio: «Morto il paziente zero serbo. Segnalato alla procura il diffusore veneto» - ruiciccio : RT @Corriere: Zaia e il nuovo focolaio: «Morto il paziente zero serbo. Segnalato alla procura il diffusore veneto» - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’imprenditore positivo segnalato alla Procura di Vicenza. Zaia: “Nessuna ripresa dei contagi, qualcuno b… - ilNonnoSimpson : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’imprenditore positivo segnalato alla Procura di Vicenza. Zaia: “Nessuna ripresa dei contagi, qualcuno b… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus segnalato Un nuovo caso di Coronavirus segnalato nel Barese: registrato un contagio a Corato BariToday Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

Tutela infortunistica degli operatori colpiti da Covid 19

Inserito il 21 giugno 2020 da admin. - medicina_legale - segnala a: L’art. 42, comma 2, del nuovo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “disposizioni INAIL” equipara l’infezione da Coronavirus ...

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...Inserito il 21 giugno 2020 da admin. - medicina_legale - segnala a: L’art. 42, comma 2, del nuovo Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “disposizioni INAIL” equipara l’infezione da Coronavirus ...