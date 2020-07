Coronavirus in Campania, i dati del 3 luglio: 2 nuovi positivi (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 3 luglio dell’unità di Crisi regionale riporta 2 nuovi positivi su 1.492 tamponi effettuati. Nella giornata di oggi sono due i pazienti risultati positivi al Covid 19 a fronte dei 1492 tamponi effettuati nelle strutture della Regione Campania. In tutta la regione, dall’inizio dell’emergenza, sono stati “processati” 290745 tamponi di cui 4714 positivi. Una persona è stata dichiarata guarita oggi e nessun deceduto. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). L'articolo Coronavirus in Campania, i ... Leggi su 2anews

