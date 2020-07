Claudio Durigon: "Sul lavoro Conte ha fallito" (Di sabato 4 luglio 2020) La materia lavoro la mastica bene e non tanto perché è stato sottosegretario al lavoro nel governo gialloverde, ma perché da buon sindacalista e da sempre responsabile del dipartimento lavoro della Lega, il deputato Claudio Durigon, conosce quelle politiche e misure pragmatiche che servono per arrivare al cuore del problema. Non a caso parla di «pregiudizi» da parte della ministra Catalfo nel confrontarsi soprattutto con le opposizioni e che non fanno altro che alimentare sempre più i disagi ai cittadini.Onorevole Durigon, è arrivato il giorno della piazza. «E sì. Andiamo in piazza per dimostrare che il centrodestra è unito per mandare a casa questo governo che purtroppo non ha dato, e non continua a dare, risposte adeguate a questa drammatica fase che stiamo vivendo. Un governo che sta bloccando letteralmente il Paese e ... Leggi su iltempo

La materia lavoro la mastica bene e non tanto perché è stato sottosegretario al Lavoro nel governo gialloverde, ma perché da buon sindacalista e da sempre responsabile del dipartimento lavoro della Le ...

La materia lavoro la mastica bene e non tanto perché è stato sottosegretario al Lavoro nel governo gialloverde, ma perché da buon sindacalista e da sempre responsabile del dipartimento lavoro della Le ...