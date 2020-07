Anziana ritrovata in casa senza vita: era morta 10 mesi prima (Di sabato 4 luglio 2020) Anziana ritrovata in casa senza vita: era morta 10 mesi prima. La polizia indaga sui motivi per cui nessuno ne abbia denunciato la scomparsa Erano i primi di giugno quando gli agenti della Volante di Como hanno fatto irruzione a casa di Luisa Tettamanti, un’Anziana di cui non si avevano più notizie, allertati da una … L'articolo Anziana ritrovata in casa senza vita: era morta 10 mesi prima proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ag_notizie : Esce dalla casa di riposo e scompare: ritrovata dopo 2 ore pensionata di 87 anni - oggitreviso : Anziana scomparsa da giovedì, ritrovata senza vita -

Ultime Notizie dalla rete : Anziana ritrovata Ricerche di un'anziana donna scomparsa: ritrovata senza vita in un canale L'Eco Vicentino Bracciano, sanificati i punti strategici della città: Museo Civico, centro anziani, biblioteca comunale, giardini pubblici e aree gioco

BRACCIANO (RM) – Sanificato il Museo Civico, il centro anziani, la biblioteca comunale, i giardini pubblici e le aree gioco per i bambini. Una operazione finalizzata a rendere sicuri sotto l’aspetto i ...

Non risponde al citofono, si teme il peggio ma non è in casa. Ritrovato poco dopo dai Carabinieri FOTO

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, 3 luglio, in un appartamento di via Milano a Vigliano, per un uomo anziano che non rispondeva né al telefono né al citofono. L'alloggio è stato aper ...

BRACCIANO (RM) – Sanificato il Museo Civico, il centro anziani, la biblioteca comunale, i giardini pubblici e le aree gioco per i bambini. Una operazione finalizzata a rendere sicuri sotto l’aspetto i ...Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, 3 luglio, in un appartamento di via Milano a Vigliano, per un uomo anziano che non rispondeva né al telefono né al citofono. L'alloggio è stato aper ...