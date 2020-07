Stasera in Tv sabato 4 luglio 2020 – I programmi in onda (Di sabato 4 luglio 2020) Stasera in Tv sabato 4 luglio. Su Rai1 proseguono le repliche dello show 20 anni che siamo italiani. Mentre Rai5 trasmette Per fortuna che c’è Riccardo, lo spettacolo teatrale di Riccardo Rossi. Stasera in Tv sabato 4 luglio 2020 programmi reti generaliste Su Raiuno, alle 21.25, il varietà 20 anni che siamo italiani. Terzo e ultimo appuntamento con lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Stasera D’Alessio duetta con Anna Tatangelo e Il Volo; inoltre, in studio, Pippo Baudo, Nino D’Angelo, Alessandro Siani, Flavio Insinna, Giuseppe Zeno, Gigi Marzullo, Niccolò Agliardi e Nek. Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Per fortuna che c’è Riccardo. Riccardo Rossi riscrive ... Leggi su maridacaterini

Ultime Notizie dalla rete : Stasera sabato Free State of Jones sabato 4 luglio su Rai Movie si celebra l’indipendenza con Matthew McConaughey Dituttounpop Free State of Jones sabato 4 luglio su Rai Movie si celebra l’indipendenza con Matthew McConaughey

Nel giorno dell’indipendenza americana, sabato 4 luglio, un film che celebra l’indipendenza con la storia dell’infermiere sudista che guida schiavi e ribelli contro gli stati Confederati creando uno s ...

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno

Serata d’azione sabato 4 luglio su Rai 2 con Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno il sequel di Escape Plan che perde però uno dei suoi protagonisti, non ci sarà infatti Arnold Schwarzenegger con Sylves ...

