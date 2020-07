Palermo: nasce il progetto “Parco di Villa Tasca” (Di venerdì 3 luglio 2020) Palermo – Un’oasi nel cuore della città, un nuovo spazio verde aperto in cui immergersi nella bellezza della natura. Da martedì 14 luglio i 6 ettari che circondano Villa Tasca, dimora storica dei Conti Tasca d’Almerita, apriranno le porte al pubblico con il progetto “Parco di Villa Tasca” per offrire a tutti un nuovo luogo in cui trascorrere del tempo all’aria aperta, in un angolo di Conca d’oro ancora incontaminato. Si tratterà di un grande spazio aperto al pubblico, che verrà costruito e realizzato anche con il contributo attivo dei cittadini. Dopo il lungo periodo di lockdown, l’obiettivo è quello di veicolare un messaggio di crescita del benessere collettivo, offrendo a tutti la possibilità di ritrovare il proprio spazio fuori casa, dedicandosi al volontariato attivo o alle attività ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : Palermo nasce Palermo, nasce il primo Istituto tecnico superiore di alta formazione in Sicilia occidentale La Repubblica Palermo. Al via la XV EDIZIONE DI SOLE LUNA FESTIVAL

Il Sole Luna Doc Film Festival è un festival internazionale di documentari che ha avuto il suo esordio nel 2006 a Palermo. Il festival rappresenta un evento che, attraverso il cinema del reale, è capa ...

Rissa tra giovani nella zona del Teatro Massimo a Palermo, indaga la polizia

12:37Rissa tra giovani nella zona del Teatro Massimo a Palermo, indaga la polizia 12:31Messina, serie di incidenti sull'autostrada A20 12:21Nasce la federazione dei commercianti di quartiere del setto ...

Il Sole Luna Doc Film Festival è un festival internazionale di documentari che ha avuto il suo esordio nel 2006 a Palermo. Il festival rappresenta un evento che, attraverso il cinema del reale, è capa ...12:37Rissa tra giovani nella zona del Teatro Massimo a Palermo, indaga la polizia 12:31Messina, serie di incidenti sull'autostrada A20 12:21Nasce la federazione dei commercianti di quartiere del setto ...