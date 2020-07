Brescia-Verona (5 luglio ore 19:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 3 luglio 2020) Non che ci fossero molti dubbi, ma la sconfitta 6-0 sul campo dell’Inter ha confermato che la salvezza per il Brescia è poco più di un sogno e che il vero problema della squadra di Lopez è quello di rendere dignitosa l’ultima parte di questa stagione come non lo è stata la trasferta di San … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

CarolRadull : Serie A: Today's Fixtures. Inter Milan vs. Bologna 6.15pm Brescia vs. Verona 8.30pm Cagliari vs. Atalanta 8.30p… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Brescia-Verona: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Brescia-Verona: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - Dalla_SerieA : Lopez: 'Brescia, con il Verona non è l'ultima spiaggia' - - apetrazzuolo : SERIE A - Brescia-Verona, le formazioni ufficiali -