Calciomercato 2 luglio| Inter, UFFICIALE: ecco Hakimi. La Juve punta Jorginho, scambio con Rabiot? Milan-Ibra, ecco la reale situazione! (Di giovedì 2 luglio 2020) Calciomercato 2 luglio- Stagione pronta ad avventurarsi nell’atto conclusivo e decisivo, con squadre già proiettate in chiave mercato. Inter– UFFICIALE, il club nerazzurro ha ufficializzato l’acquisto di Hakimi. E improvvisamente… L'articolo Calciomercato 2 luglio Inter, UFFICIALE: ecco Hakimi. La Juve punta Jorginho, scambio con Rabiot? Milan-Ibra, ecco la reale situazione! proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews

calciomercatoit : ??#RassegnaStampa #5luglio - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : Calciomercato – Affari e trattative del 5 luglio - #Calciomercato #Affari #trattative - calciomercato_m : 5 LUGLIO - E' il compleanno del WWF, 54 anni passati nel nome delle oasi e nella difesa del capitale naturale… - calciodangolo_ : #Juventus: è #Dzeko il piano B in assenza di #Milik. La #Roma vira su #Cavani? Tutte le ultime sul #calciomercato???? - Angolo_Atalanta : #Juventus: è #Dzeko il piano B in assenza di #Milik. La #Roma vira su #Cavani? Tutte le ultime sul #calciomercato???? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato luglio

Calciomercato.com

CALCIOMERCATO INTER – La trattativa tra Inter e Barcellona per l’eventuale cessione di Lautaro Martínez al club catalano, ormai, è in piedi da diversi mesi. Il ‘Toro‘ argentino, sotto contratto con il ...L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tratta l'affare Osimhen-Napoli. Operazione questa che potrebbe essere allargata ad altri calciatori. Luglio, si sa, è un mese sempre molto caldo e non sol ...