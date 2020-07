VIDEO – Rapina a mano armata, un dettaglio lo tradisce (Di lunedì 29 giugno 2020) E’ entrato in una pasticceria di via Nuova San Rocco nel quartiere Marianella di Napoli verso ora di pranzo con un casco ed una mascherina nera canti-contagio. Armato di pistola ha Rapinato il cassiere minacciando anche la moglie del titolare e si è fatto consegnare la somma contante di mille euro. E’ fuggito a bordo di uno scooter bianco e, credendo di far perdere le proprie tracce, ha percorso via Miano. Peccato per il malvivente – già noto alle forze dell’ordine – che i Carabinieri della stazione di Marianella abbiano indagato ininterrottamente riuscendo a ricostruire l’intera vicenda fino ad arrivare a lui. Così i militari dell’Arma ricostruiscono i fatti: “I militari hanno saputo della Rapina appena consumata e hanno deciso di andare sul posto per approfondire fin da subito la situazione. Hanno visionato le ... Leggi su ladenuncia

_Carabinieri_ : Grazie alla coraggiosa denuncia di un anziano, vittima di rapina subita di notte nella propria abitazione, i… - GiornaleNavigli : Il 40enne, italiano, è già conosciuto alle forze dell’ordine per altri reati. VIDEO - lilithdan : RT @RadioSavana: La Polizia riporta l'ordine e la disciplina a Seattle dopo che il sindaco ha emesso un ordine esecutivo che libera il CHAZ… - DaridaGabriele : RT @RadioSavana: La Polizia riporta l'ordine e la disciplina a Seattle dopo che il sindaco ha emesso un ordine esecutivo che libera il CHAZ… - AlwaystrumpOrg : RT @RadioSavana: La Polizia riporta l'ordine e la disciplina a Seattle dopo che il sindaco ha emesso un ordine esecutivo che libera il CHAZ… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Rapina Milano, finto cliente rapina un supermercato: la cassiera prova a bloccarlo. Il video MilanoToday Colpo al supermercato: rapinatore incastrato da impronta su lattina di birra / VIDEO

Milano, 4 luglio 2020 - Ha finto di voler acquistare delle birre ma, una volta arrivato alla cassa, ha allungato un braccio e preso delle banconote. La commessa ha provato a fermarlo, ma il rapinatore ...

Milano, finto cliente rapina un supermercato: la cassiera prova a bloccarlo. Il video

Ha rapinato un supermercato fingendosi un cliente ma il giorno dopo è stato rintracciato. Il fatto è avvenuto martedì 30 giugno, a Milano: quando la polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato ...

Milano, 4 luglio 2020 - Ha finto di voler acquistare delle birre ma, una volta arrivato alla cassa, ha allungato un braccio e preso delle banconote. La commessa ha provato a fermarlo, ma il rapinatore ...Ha rapinato un supermercato fingendosi un cliente ma il giorno dopo è stato rintracciato. Il fatto è avvenuto martedì 30 giugno, a Milano: quando la polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato ...