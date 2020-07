Isfoa, Premio Carriera a Bartolo Sammartino, esperto e diplomatico (Di lunedì 29 giugno 2020) Bartolo Sammartino è fondatore e presidente dell’Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia, in sigla I.E.ME.S.T. – Ente di Ricerca iscritto all’anagrafe nazionale della ricerca del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica – con all’attivo numerose pubblicazioni nelle maggiori riviste internazionali dal rilevante Impact Factor; ricerche finanziate da aziende private di rilievo internazionale, convenzionato con il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) per lo sviluppo della ricerca in ambito scientifico e con tanti altri enti di ricerca nazionali e internazionali. Bartolo Sammarino sarà tra i 25 privilegiati prescelti del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVIesima Edizione Anno 2020 che si svolgerà a ... Leggi su ladenuncia

zazoomblog : Germano Lanzoni Premio Isfoa per arte e carriera - #Germano #Lanzoni #Premio #Isfoa -

Ultime Notizie dalla rete : Isfoa Premio Marco Bacini | premio Isfoa alla Carriera e 'promessa' nuziale a Federica Zazoom Blog