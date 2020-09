Crash Bandicoot 4: It’s About Time Data di uscita e antepirma (Di lunedì 22 giugno 2020) Crash Bandicoot è tornato! Poche ore fa l’anteprima ufficiale del nuovo Crash che approderà presto su XBox e play station 4 ed ha già conquistato il web! Activision ha mostrato nell’anteprima non solo alcune immagini tratte dal gioco ma anche una parte del gameplay che sembra avvincente e coinvolgente, degno di un titolo che tutti gli appassionati aspettavano da tanto. E’ tornato il tempo che Crash Bandicoot sia sulla bocca di tutti. Ormai è anche definito che si tratta di un capitolo del tutto nuovo della serie, non se ne vedeva uno dall’epoca della PlayStatio 1. Si era già capito dal “4” nel titolo annunciato nel tweet di ieri ma ora ne abbiamo la conferma una passeggiata del tutto nuova che allarga l’universo di ... Leggi su manaskill

