Valanghe sulle Dolomiti | travolto un 23enne a Cortina

(Di sabato 9 maggio 2020) Tragico bilancio quello che si conta questa mattina, con due valanghe che si sono staccate in zona Tofana di Rozes. La prima ha ucciso un giovane di 23 anni, mentre la seconda avrebbe coinvolto altri due scialpinisti. Drammatico incidente quello avvenuto nella giornata di oggi, in zona Tofana di Rozes.

