Serie C, Ghirelli: 'Se della proposta non passa nulla, come la prenderò? (Di sabato 9 maggio 2020) Ennesima intervista rilasciata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, questa volta a Gazzetta dello Sport, con le dichiarazioni riprese da tuttoC: "Ho grande rispetto per le posizioni del Consiglio federale, così come ce ne deve essere verso una Lega che ha il 17%". Sul blocco delle retrocessioni è la scelta che crea meno contenziosi. Per le promozioni ci sono vantaggi netti, in coda no". Leggi anche: Bari: Scala, attacco frontale a Ghirelli, poi aggiunge: 'Torniamo in campo' Tornando ai meriti sportivi, se si vogliono le promozioni ci devono essere le retrocessioni: "Eh lo so, ne parleremo con serenità al Consiglio federale. Se non passa nulla, come la prenderò? Rifletterò molto sul da farsi, anche se confido nella sensibilità della Figc". Leggi anche: Avv. Di Cintio: 'Il ... Leggi su citynow Serie C - le proposte del presidente Ghirelli per affrontare la crisi

Serie C : importanti precisazioni di Ghirelli su promozioni e retrocessioni

