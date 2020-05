Sentenza Tar | Tallini | ' Decisione scava solco profondo tra Stato e Regioni'

Leggi su citynow

(Di sabato 9 maggio 2020) “Poteva essere semmai il Parlamento, nel quadro di una rivisitazione del Titolo V della Costituzione, a reintrodurre in Italia la ‘clausola di supremazia’ dellosulle. Non poteva certo farlo il TAR della Calabria con le motivazioni contenute nella suache ha annullato l’ordinanza della Presidente Santelli sulla riapertura in sicurezza di ristoranti e bar”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale, Domenico(Forza Italia), osservando: "Motivazioni che nei fatti annullano ogni margine di autodeterminazione delleitaliane, soccombenti rispetto ad uno straripante potere centrale che riduce le istituzioni locali al ruolo di semplici esecutrici anche nelle materie concorrenti come la sanità”. Leggi anche: Calabria, ordinanza Santelli: arriva il verdetto del Tar “Lo dico con ...