Napoli, piazza Medaglie d’Oro: strisce pedonali scomparse (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “E’ un fenomeno al quale, nell’ambito della municipalità 5, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, purtroppo, si assiste con una frequenza eccessiva, senza che si adottino, con la celerità del caso, i provvedimenti necessari, nonostante possa costituire un presumibile pericolo”, afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari – riferendosi alla scomparsa graduale da alcune carreggiate delle strisce pedonali per consentire l’attraversamento dei passanti. “Un caso particolarmente evidente – puntualizza Capodanno – è quello che si verifica, in questi giorni, nell’ambito dell’area collinare della città, nella centralissima piazza Medaglie d’Oro, dove per raggiungere l’aiuola centrale bisognerebbe ... Leggi su anteprima24 Fase 2 - ambulanti in piazza a Napoli con una bara di cartone

Ag. Hysaj annuncia l'addio : "Già detto al Napoli che non rinnoverà! Ora è interesse del club piazzarlo"

Fase 2 - i fotografi di cerimonie ko : protesta in piazza a Napoli (FOTO) (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “E’ un fenomeno al quale, nell’ambito della municipalità 5, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, purtroppo, si assiste con una frequenza eccessiva, senza che si adottino, con la celerità del caso, i provvedimenti necessari, nonostante possa costituire un presumibile pericolo”, afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari – riferendosi alla scomparsa graduale da alcune carreggiate delleper consentire l’attraversamento dei passanti. “Un caso particolarmente evidente – puntualizza Capodanno – è quello che si verifica, in questi giorni, nell’ambito dell’area collinare della città, nella centralissimad’Oro, dove per raggiungere l’aiuola centrale bisognerebbe ...

repubblica : Napoli, coronavirus: il calciatore Ghoulam distribuisce cibo agli immigrati in piazza Garibaldi - multapaucis5 : RT @RadioSavana: Napoli, commercianti e cittadini in piazza protestano contro #Conte al grido 'sei una latrina!'. Questa è la #Napoli che c… - mochigoogie : QUANTO CAZZO MI MANCA SCENDERE A NAPOLI. PRENDERE LA METRO. ANDARE A PIAZZA DANTE. CAMMINARE PER VIA TOLEDO. ARRIV… - UNISOBNapoli : La #Quarantena con la #Cultura #UnisobVieneaCasadaTe Le passeggiate virtuali nel centro storico di Napoli - Piazza… - iello81 : #napoli #naplesinsider #igernapoli #naples #piazzaplebiscito #igercampania #napolidavivere @ Piazza Plebiscito -