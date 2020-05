Fiumicino, Coronavirus: i dati aggiornati ad oggi (Di sabato 9 maggio 2020) “È arrivato poco fa il consueto aggiornamento dalla Asl Rm3 sui contagi nel comune di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Ad oggi le persone positive residenti in città sono 20 – sottolinea il sindaco -, una in meno di ieri. Sono 26, invece, le persone in sorveglianza attiva”. “Ricordo che, anche se sono consentite le attività fisiche e motorie all’aperto – conclude il sindaco – sono vietati gli assembramenti e le spiagge rimangono chiuse ancora per qualche giorno. Le ragioni le abbiamo spiegate più volte. Faccio nuovamente appello al buon senso di ognuna e ognuno di voi”. Fiumicino, Coronavirus: i dati aggiornati ad oggi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus Fiumicino : 21 casi positivi e 30 persone in sorveglianza attiva

Coronavirus - a Milano e Fiumicino si testa lo smart helmet per rilevare la temperatura corporea

Coronavirus - Sindaco Fiumicino : «In ristoranti e spiagge dal 18 maggio» (Di sabato 9 maggio 2020) “È arrivato poco fa il consueto aggiornamento dalla Asl Rm3 sui contagi nel comune di”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Adle persone positive residenti in città sono 20 – sottolinea il sindaco -, una in meno di ieri. Sono 26, invece, le persone in sorveglianza attiva”. “Ricordo che, anche se sono consentite le attività fisiche e motorie all’aperto – conclude il sindaco – sono vietati gli assembramenti e le spiagge rimangono chiuse ancora per qualche giorno. Le ragioni le abbiamo spiegate più volte. Faccio nuovamente appello al buon senso di ognuna e ognuno di voi”.: iadsu Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : #Fiumicino primo scalo in #Europa a usare lo 'smart helmet'. Termoscanner portatile per controlli a distanza della… - CorriereCitta : Fiumicino, Coronavirus: i dati aggiornati ad oggi - ilfaroonline : Tpl Fiumicino, da lunedì 11 maggio attive 5 nuove linee bus: orari e fermate - bnotizie : Coronavirus | Sindaco Fiumicino | «In ristoranti e spiagge dal 18 maggio» - RobyQ2020 : RT @TerreImpervie: Soldi per contrastare altre cose non c'erano, ma per il coronavirus ora a Fiumicino ci sono tizi con lo 'smart helmet' c… -